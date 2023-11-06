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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يفوز على أسمنت حلوان بسداسية فى دوري القسم الثالث لكرة القدم

فريق الكرة الأول
فريق الكرة الأول بنادي الصيد

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصيد الفوز على فريق اسمنت حلوان بستة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الأثنين بملعب الأخير.

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أحرز أهداف الصيد  اللاعبين: حسن يحيي حسن ثلاثة أهداف "هاتريك"  واسلام ورداني هدفين وأحمد فكري ابراهيم.
مثل الفريق في التشكيلة الأساسية للمباراة اللاعبين: محمد حازم محسن " حارس مرمى" واللاعبين طه مصطفى محمد، محمد ابراهيم محمد، احمد محمد ، محمود عبد التواب، محمد علاء الدين، أحمد هشام حمد، محمد احمد سيد، محمد يحي عبد المحسن ، حسن يحيي حسن،محمد سيف الدين محمد.
وضمت قائمة الاحتياطي مبروك شحتة"بركة الحداد"، أحمد فكري ابراهيم، احمد صلاح الدين حمد، اسلام احمد محمد، اسلام كامل مجاهد، معاذ اشرف عبد المجيد،محمد سمير، يوسف هاني، يوسف شريف.


الجهاز الفنى والادارى:


المدير الفني طارق حسن، المدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي،  أخصائي مساج عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب حجاج محمد و محمد سعد.

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