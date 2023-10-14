الصيد يفوز على حدائق الأهرام بثنائية في دوري القسم الثالث لكرة القدم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصيد الفوز على نظيره نادي حدائق الأهرام بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الصيد بالدقي، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري القسم الثالث لكرة القدم.

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أحرز هدف الصيد الأول اللاعب محمد دعبس في الدقيقة 45، وأضاف الهدف الثانى اللاعب أحمد صلاح في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، ليحصد الصيد نقاط المباراة الثلاثة.

مثل الصيد في التشكيلة الأساسية للمباراة اللاعبين: مبروك شحتة، أحمد هشام، إسلام أحمد، طه مصطفى، محمد إبراهيم، محمد أحمد، محمد سيف، محمد سمير، حسن يحيي، أحمد صلاح، محمد دعبس.

وضمت مقاعد البدلاء اللاعبين: معتز عبدالمعز، إسلام كامل، محمد جمال، مصطفى صابر، محمد علاء الدين، محمود عبد التواب، أحمد فكري، أحمد طارق، يوسف هانى.

الجهاز الفنى والإدارى:

المدير الفني الكابتن طارق حسن، مدرب العام الكابتن حسام زينهم والكابتن مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى الكابتن عمر مصطفى، الدكتور محمود حسين، محلل أداء الفريق، المدير الإداري الكابتن عبدالله عكاشة، طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور أمجد فوزي، أخصائي مساج الكابتن عبدالعزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب الأدوات حجاج محمد ومحمد سعد.