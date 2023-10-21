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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصيد يتعادل مع أطفيح إيجابيًا في دوري القسم الثالث

الصيد
الصيد

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصيد أمام نظيره أطفيح بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله، في المباراة التى جمعت الفريقان على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري القسم الثالث لكرة القدم.

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سجل هدف الصيد اللاعب محمد أحمد سيد فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.

مثل الصيد في التشكيلة الاساسية للمباراة اللاعبين: مبروك شحتة، طه مصطفى، إسلام أحمد، أحمد هشام، محمد إبراهيم، محمد أحمد،  أحمد صلاح، محمد سمير، محمد يحيي عبد المحسن، حسن يحيي.

وضمت مقاعد البدلاء اللاعبين: مصطفى صابر، محمد جمال، أحمد فكري، أحمد محمد، محمد علاء الدين، محمود عبد التواب، أحمد طارق، محمد حازم.

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفني الكابتن طارق حسن، مدرب العام الكابتن حسام زينهم و الكابتن مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى الكابتن عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري الكابتن عبدالله عكاشه، طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي،  أخصائي مساج الكابتن عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب الادوات حجاج محمد و محمد سعد.

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