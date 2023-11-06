وصول عدد قياسي من المهاجرين الأفارقة إلى جزر الكناري الإسبانية

قالت إسبانيا، إن ما يقرب من 32 ألف مهاجر من غرب أفريقيا وصلوا حتى الآن هذا العام إلى جزر الكناري التابعة لها، وهو رقم قياسي جديد.

وأضافت السلطات الإقليمية، أن 31933 شخصًا وصلوا إلى الأرخبيل، مقارنة بـ 31678 شخصًا وصلوا خلال أزمة الهجرة عام 2006.

وتقع الجزر على بعد 100 كيلومتر فقط من الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وعلى الرغم من وجود قوارب أيضًا من غامبيا وموريتانيا والمغرب والصحراء الغربية، فإن معظم الوافدين هذا العام هم شباب من السنغال يبحثون عن فرص أفضل في أوروبا.

لقد قطعوا الرحلة المحفوفة بالمخاطر التي تزيد عن 1500 ألف كيلومتر، مكتظين في قارب صيد تقليدي قديم من قبل المهربين الذين يسعون إلى كسب المال بسرعة.

أولئك الذين يصلون هم المحظوظون. وعادة ما تسلك القوارب طريقا أطول بعيدا عن الساحل لتجنب مراقبة الحدود ولا يتمكن الكثير منها من الوصول.

ولكن الاضطرابات الاجتماعية والسياسية الأخيرة، ونقص فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنغال، التي كانت ذات يوم منارة للاستقرار الديمقراطي في المنطقة، دفعت المزيد من الناس إلى محاولة القيام بهذه الرحلة.

ومع ارتفاع عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر، سافر وزير الداخلية الإسباني إلى العاصمة السنغالية داكار الأسبوع الماضي للضغط على الحكومة لبذل المزيد من الجهود لمنع القوارب من المغادرة.

وحث فرناندو غراندي مارلاسكا نظيره السنغالي صديقي كابا على "التصرف بسرعة أكبر" وتجنب المزيد من الوفيات.

وقد لقي ما لا يقل عن 512 شخصًا حتفهم على هذا الطريق حتى الآن هذا العام وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، على الرغم من أنه يُعتقد أن هذا الرقم أقل من العدد الكبير.



