تعتبر مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط واحدة من أفضل المراكز الطبية في مصر في هذا المجال. ويعود النجاح الكبير الذي تحققه المستشفى في زيادة عدد المترددين إلى التخصصات المتعددة التي يقدمها والرعاية الطبية المتميزة التي يوفرها للمرضى.

في شهر أكتوبر الماضي، سجل المستشفى حوالي 4152 مترددًا على العيادات الخارجية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المرضى بجودة الرعاية الصحية المقدمة في المستشفى. ومن بين هذه الزيارات، استقبل المستشفى 453 حالة دخول بالأقسام والوحدات المختلفة، حيث تم توفير العناية المتخصصة والتشخيص الدقيق لكل حالة.

كما تم إجراء 378 عملية جراحية بنجاح خلال الشهر، ما يبرز الكفاءة والخبرة العالية لفريق الجراحين في المستشفى. كما تم أيضًا إجراء 567 إشاعة تليفزيونية للتشخيص و116 حالة تفتيت، ما يعكس استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في توفير الرعاية الصحية.

يجب أن نذكر أن هذه الإنجازات لن تتحقق بدون الجهود المبذولة من قبل فريق العمل في المستشفى. فرئيس الجامعة، الدكتور أحمد المنشاوي، وعميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور علاء عطية، يشاركان في تقديم الدعم والمساعدة للمستشفى في تنفيذ خطط العمل وتطوير الخدمات الطبية.

بالإضافة إلى ذلك، يلعب الدكتور إيهاب فوزي دورًا حيويًا كمدير تنفيذي للمستشفيات الجامعية، حيث يضمن تنسيق العمل وتوفير الامتثال للمعايير الطبية العالية. وكذلك، يقود الدكتور ضياء عبد الحميد فريق المستشفى بكفاءة ويسهم في تحقيق النجاحات المستمرة.

بالنظر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط خلال شهر أكتوبر، لا يمكن إلا أن نثني على مستوى الرعاية الطبية المقدمة في هذا المركز. ونأمل أن يستمر النجاح والتطور في المستقبل، وأن يواصل المستشفى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمرضى.