انطلاق الجولة الثانية للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز الإسلامية

تطلق وزارة الأوقاف المصرية، فعاليات الجولة الثانية للتصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.

وتنطلق يوم الإثنين الموافق 13 / 11 / 2023م بمسجد الرحمة بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وستكون فعاليات الجولة الثانية للمسابقة الثقافية الكبرى بين المراكز التالية:

أولا: مركز الثقافة الإسلامية بين السرايات– الجيزة، ويمثله:

1. هالة هنيدي أحمد عبد الجواد

2. أحمد سعيد عبد العزيز خليل

3. حورية إبراهيم محمد نصر الدين

4. أميمة سيد أحمد عبد الجواد

5. رانيا محمد سيد علي

ثانيًا: مركز الثقافة الإسلامية – الغربية، ويمثله:

وزارة الأوقاف المصرية

1. حمزة حامد مصطفى المرحومي

2. محمد خالد السيد إبراهيم

3. جمال محمد محمد عويس

4. حسين على محمد أبو حسن

5. عبد المجيد صالح عبد المجيد

ثالثًا: مركز الثقافة الإسلامية - بني سويف ، ويمثله:

1. أحمد سيد تهامي إمام

2. أحمد سمير طه تمام

3. أحمد مرزوق محمد ربيع

4. إيمان محمود عويس عطوة

5. دعاء عبد الباقي عبد الحليم

رابعًا: مركز الثقافة الإسلامية– بورسعيد، ويمثله:

1. عزة خالد محمد الشاعر

2. أماني إبراهيم حسين

3. وفاء عبد الستار محمد حسن

4. على مختار السيد الصياد

5. عبد المجيد أحمد عبد المقصود

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.