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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وظائف
وظائف

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث على مدار الساعات الماضية.

 

ونوهت إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم على الوظائف  من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

 

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية،  أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

  • رئيس قسم تقديم الخدمات/ تقنية المعلومات.
  • محلل تقديم الخدمات.
  • محلل إدارة البيانات.

موعد التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 

وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم متاح عبر عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023م، ويستمر حتى  تاريخ 5 يناير 2024م.

 

رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمكلية الفكرية، من خلال الرابط التالي:" اضغط هنــــــا".

 

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