الدقهلية تناقش التصدي للتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظه ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، و مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .

وشدد " مختار " علي التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري ، والتنسيق الكامل بين وكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية .

ووجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد ، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص .

كما وجه " مختار " لوكيل وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور علي كافة المنافذ والمولات والمحلات التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار للسلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

وايضا وجه " المحافظ " لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والاستعداد الكامل لفصل الشتاء من خلال فحص وتطهير بالوعات الأمطار وتجهيز سيارات كسح المياه ومراجعة كافة أعمدة الكهرباء وصيانة الوصلات الكهربائية حفاظاً علي أرواح المواطنين ، بالإضافة إلي صيانة كافة مداخل الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقري لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين في حالة سقوط أمطار .

ووجه " مختار " ايضا بالاستعداد الكامل لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث من خلال تجهيز كافة المعدات الهندسية وصيانتها ورفع كفاءتها ، وتفعيل غرف العمليات وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة .

كما ووجه " المحافظ " بتكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين وتسليم عقود التقنين ونماذج التصالح حفاظا علي أموال الدولة وتعظيم مواردها .

والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي قد وافق علي عدد من الموضوعات وهي الموافقة علي تخصيص قطعة أرض بمقابر العيسوي بالمنصورة لإقامة مدافن للشهداء لصالح وزارة الدفاع .

كما تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض علي مساحة 2 فدان بقرية بشلا بمركز ميت غمر لإنشاء مدرسة يابانية عليها .

وأيضاً تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 متر مربع أملاك دولة بشارع عبدالسلام عارف بنطاق حي غرب المنصورة لإقامة معرض دائم لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.

كما تمت الموافقة علي إقامة معرض دائم لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بالجزيرة الوسطي بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصوره .

وايضا تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 فدان لإقامة كلية تكنولوجية بتل المقدام التابع للوحدة المحلية ميت الفرماوي مركز ومدينة ميت غمر.

كما تمت الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 146 متر مربع لصالح مديرية التموين لإنشاء مكتب تموين مطور بمدينة المنزلة بإيجار اسمي 10 جنيه للمتر سنوياً.

وايضا تمت الموافقة علي إقامة معرض دائم لبيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بالسوق الحضاري بمدينة السنبلاوين لصالح جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .