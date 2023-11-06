جامعة أسيوط تطلق الموسم الثاني من المنتدي البيئي"الحلم الأخضر" غدًا

تشهد جامعة أسيوط، غداً الثلاثاء، وقائع انطلاق فعاليات المنتدى البيئي "Cop28-Assiut"، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب، تحت شعار: "الحلم الأخضر"، والممتدة فعالياته؛ خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

المنشاوي: (11) جامعة حكومية وخاصة في ضيافة جامعة أسيوط للمشاركة في فعاليات المنتدى

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن المنتدى البيئى؛ تنظمه الجامعة للعام الثاني على التوالي، ويشهد هذا العام؛ مشاركة 11 جامعة حكومية، وخاصة، من جامعات الإقليم، وذلك دعماً لمساعي الدولة المصرية الهادفة إلى؛ التصدى لمشاكل البيئة، وتغير المناخ، وحرصاً منها على تكثيف توجهها نحو؛ استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم تعاون قوي، وبنّاء من كافة الجامعات، والمؤسسات العلمية فى مصر .

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن وقائع انطلاق المنتدي؛ تتضمن حفل الافتتاح، وندوة بيئية بعنوان " المياه ... نبع الحياة"، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات الأسبوعية؛ المقرر انعقادها علي مدار الشهر ، بحضور طلاب الجامعات المشاركة، وطلاب المدارس بأسيوط، كما تتضمن وقائع المنتدى إطلاق "الدوري البيئي"، بمشاركة فرق من مختلف كليات جامعة أسيوط، والجامعات المشاركة؛ للتنافس فى عدد من المسارات الرياضية، والفنية، والرياضية، إلي جانب عدد من الرحلات؛ لأهم المزارات، والمعالم البيئية، فى محافظة أسيوط، بالإضافة إلي عقد مؤتمر طلابي لشئون البيئة؛ لعرض أبحاث، وابتكارات الطلاب فى مجال البيئة .

جدير بالذكر، أن فعاليات المنتدى؛ ممتدة علي مدار شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المنسق العام للأنشطة الطلابية، وبمشاركة جامعات الإقليم؛ جامعة الوادى الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط ، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع أسيوط ، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والجامعة العمالية بأسيوط .