مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 3550 مترددا بالعيادات الخارجية

استقبلت العيادات الخارجية في مستشفى القلب بجامعة أسيوط “3550” متردداً خلال شهر أكتوبر الماضي. وتأتي هذه الأعداد الكبيرة نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها فريق العمل في المستشفى وتوفير أحدث التقنيات والخدمات الطبية للمرضى.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام عبد الله مدير المستشفى، تعتبر هذه الإدارة المتميزة جزءًا أساسيًا من نجاح المستشفى وارتفاع معدل الاستقبال.

ومن بين الأخبار المميزة والمبشرة، استقبل المستشفى (300) حالة دخول بالقسم المجاني خلال نفس الشهر. يعد هذا القسم مهم جداً للمرضى الذين ليس لديهم التأمين الصحي أو القدرة على تغطية تكاليف العلاج. توفير خدمات طبية مجانية لهؤلاء الأشخاص يساهم في تحسين صحتهم وتوفير رعاية طبية مباشرة لأولئك الذين يحتاجون إليها أكثر.

كما تم إجراء (423) عملية جراحية بقسم القلب والأوعية الدموية، و(101) عملية جراحية بقسم جراحة القلب والصدر خلال شهر أكتوبر. هذا يشير إلى الامتياز والدقة العالية التي يتمتع بها فريق جراحي محترف ومتخصص في المستشفى. لا تقتصر الجراحات على القلب والأوعية الدموية فحسب، بل تشمل أيضًا جراحات القلب والصدر، مما يعزز الخدمات الطبية الشاملة التي يقدمها المستشفى.

على الرغم من الأعداد الكبيرة التي يتم استقبالها وإجراء العمليات الجراحية، يستمر فريق العمل في مستشفى القلب بجامعة أسيوط في السعي لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية والمساهمة في تحسين صحة المجتمع ككل. وبفضل التزامهم واجتهادهم، يستمر المستشفى في مواصلة تقديم خدماته المتميزة للمرضى وتحقيق نتائج إيجابية في مجال الرعاية الصحية.