اعرف موعد التقديم في وظائف الخطوط الجوية العربية السعودية 1445

تصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها عن توفير وظائف في مجال الخدمة الجوية لحملة الثانوية فأعلى ، وذلك عن طريق المقابلة الشخصية الفورية .

وأوضحت الشركة أن الشروط المطلوبة للتقديم في الخطوط الجوية العربية السعودية:

الشروط المطلوبة:

–يجب أن يكون المتقدم سعودي/ سعودية ، أو ابن وابنة مواطنة.

– يجب أن يتراوح عمر المتقدم من الـ 20 إلى الـ 30 عام.

– يجب أن يكون المتقدم لديه مؤهل الثانوية كحد أدنى وبتقدير (جيد) فما فوق .

موعد التقديم في الخطوط الجوية العربية السعودية:

بدءاً من اليوم الإثنين 22/04/1445ه‍ الموافق 06/11/2023 وحتى يوم الأربعاء 24/04/1445ه‍ ما يوافق 08/11/2023 ، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً .



من ضمن التخصصات المطلوبة في السعودية حاليا، أعلنت وزارة الصحة، عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس في تخصص طب الأسنان .

وأوضحت الوزارة أن المسمى الوظيفي الشاعر هو :

طبيب مقيم

كما أشارت إلى أن الشروط والمستندات المطلوبة هي :-

-وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.

-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

-شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

عدم تسجيل فترة ساند، وكذلك فترة اللوكم من ضمن الخبرات.

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وظائف وزارة الدفاع السعودية:

وظائف وزارة الدفاع السعودية، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس والثانوية العامة، وذلك من يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2023.

وحددت الوزارة شروطًا للتقديم، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، غير متزوج من غير سعودية، حاصلًا على المؤهل المطلوب، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

أن يكون التخصص مطابقًا للتخصص المطلوب.

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ويتم التقديم عبر موقع التجنيد الموحد، وذلك بالدخول إلى الموقع واختيار الوظائف العسكرية المطلوبة، ثم النقر على الوظيفة التي يرغب المتقدم بالالتحاق بها، وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

طريقة التقديم:

الدخول إلى الموقع.

اختيار الوظائف العسكرية المطلوبة.

النقر على الوظيفة التي ترغب بالالتحاق بها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

انتظار نتيجة التقديم.

وسيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المتقدم بنتيجة التقديم.