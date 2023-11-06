السعودية تعلن عن عقد قمة إسلامية استثنائية لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

تستمر قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي في الاعتداء الوحشي على الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين ومنازلهم ومستشفياتهم في قطاع غزة، ومن هنا أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عقد قمة إسلامية استثنائية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية.

ووفق لحساب منظمة التعاون الإسلامي الرسمي بموقع "إكس" تويتر سابقًا، فقد دعت السعودية إلى انعقاد القمة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية، لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت المنظمة أن القمة سوف يتم انعقادها يوم الأحد المقبل الموافق 12 نوفمبر الجاري، في مدينة الرياض.

منظمة التعاون الاسلامي تدين تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة

وكانت منظمة التعاون الاسلامي ادانة التصريحات العنصرية لوزير الثقافة الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وتعتبر أن ذلك يعكس خطاب التطرف والكراهية والتحريض على العنف و الارهاب المنظم وجريمة الابادة الجماعية.

المملكة العربية السعودية تدعو لاستعادة حقوق الفلسطينيين الوطنية المشروعة

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، جددت مع بداية شهر نوفمبر الجاري التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته على امتداد عشرات السنين، من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، التي ما تزال تشكل علامة قاتمة في التاريخ والذاكرة والضمير الإنساني، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة والشرعية الدولية بمناسبة الذكرى 106 لوعد بلفور.

وقالت المنظمة في بيانها: "يصادف هذا اليوم الذكرى 106 على وعد بلفور الذي شكّل بداية المأساة التي وقعت سنة 1948م بتشريد الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه المشروعة، وتأسيس دولة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي قامت على سياسات الاستيطان الاستعماري، والعدوان العسكري، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وتهويد مدينة القدس الشريفة، تأتي هذه الذكرى في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع غزة، من تصاعد وتيرة أعمال القتل، والإرهاب والتهجير، والتدمير المتعمد للمباني السكنية، والمدارس والمستشفيات، وأماكن العبادة، والبنية التحتية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".