شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن وظائف وزارة الدفاع السعودية، بعدما أعلنت عن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس والثانوية العامة، وذلك من يوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وحتى يوم الخميس 25 نوفمبر 2023.

وحددت الوزارة شروطًا للتقديم، منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، غير متزوج من غير سعودية، حاصلًا على المؤهل المطلوب، واجتياز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

شروط التقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

أن يكون التخصص مطابقًا للتخصص المطلوب.

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ويتم التقديم عبر موقع التجنيد الموحد، وذلك بالدخول إلى الموقع واختيار الوظائف العسكرية المطلوبة، ثم النقر على الوظيفة التي يرغب المتقدم بالالتحاق بها، وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

طريقة التقديم وظائف وزارة الدفاع السعودية 1445

الدخول إلى الموقع.

اختيار الوظائف العسكرية المطلوبة.

النقر على الوظيفة التي ترغب بالالتحاق بها.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

انتظار نتيجة التقديم.

وسيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المتقدم بنتيجة التقديم.