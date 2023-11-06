19 فبراير.. استكمال محاكمة في "اللجان الإعلامية للإخوان"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارَا بتأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين بقضية اللجان الإعلامية للإخوان، لجلسة 19 فبراير.

تضمن أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

الإيقاع بعصابة تجارة الحشيش في بدر



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيشوزنت4,800كيلو جرام– مبلغ مالى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



