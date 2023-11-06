النائب محمود منصور يطالب بتنفيذ توجيهات السيسي بشأن التوسع في استخدام الطاقة المتجدد

قال النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير كبير واضرار واضحة خاصة بالتغير المناخى ، على كل ماهو كائن حى على الكرة الارضية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، اننا نعلم ايضا بان السبب الرئيسى وراء هذه الكارثة والتى تهدد العالم كله هم الدول المتقدمة والدول الصناعية فهم وحدهم يمثلون حوالى 79فى المائة من نسبة انبعاث الكربون فى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، انه قد انعقدت كثير من المؤتمرات والقمم بشان تغير المناخ وكافة القمم والمؤتمرات لم تؤتى بثمارها وكل ماصدر عنها مجرد توصيات او اتفاقيات لم ترق لحيز التنفيذ الجدى .

واشار إلى ان اخره قمة cop 27 والتى عقدت فى شرم الشيخ مدينة السلام العام الماضى وسميت بقمة التنفيذ والتى جاء بها انه تم التوافق على انشاء صندوق بمائة مليار دولار ، يمول من الدول ذات الانبعاثات العالية من الكربون ، للدول النامية فهل تم انشاء هذا الصندوق بالفعل ؟ على الرغم من مرور عام كامل على انعقاد مؤتمر cop 27 .

وقال عضو مجلس الشيوخ، اننا نريد ان نسمع من الحكومة عن ما اسفر عنه هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة وننتظر ما سيفسر عنه المؤتمر الذى من المفترض ان يعقد بدولة الامارات هذا الشهر وننتظر رد من الحكومة توضح الاجراءات التى اتخذتها تجاه تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التوسع فى استخدام الطاقة المتجدد صديقة البيئة ؟

واما بالنسبة لضريبة الكربون نري صعوبة فى تطبيقها بمصر لانها ستجعل المستثمر يحجب عن الاستثمار بمصر والهروب الى دول اخرى لا تطبق هذه الضريبة لانها ستزيد من اعبائه وستقلل من قدرته التنافسيةوهذا ماحدث بالفعل فى بريطانيا واستراليا وتم الغاء هذه الضريبة

وقدم عضو مجلس الشيوخ عده مقترحات 1 – اعفاء مستلزمات الانتاج صديقة البيئة المستوردة من الجمارك

2- تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة المتجددة

3 – ادخال تكنولوجيا حديثة لتطوير تخزين الطاقة الشمسية

4 – تخفيضات كبيرة للرسوم والضرائب على السيارات والمصانع والمنازل التى تستخدم الطاقة صديقة البيئة

5 – الاهتمام بالبحث العلمى بتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة

6 – فرض مزيد من الغرامات على الصناعات ذات الانبعاثات العالية