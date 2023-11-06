تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة مومباي في دوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي عن تشكيل اللقاء الرسمي للماوجهة المرتقبة أمام نظيره مومباي سيتي الهندي، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ويحتضنها ملعب " مركب شري شيف شهاتراباتي الرياضي".

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمواجهة مومباي

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: محمد البريك – كاليدو كوليبالي – حسان تمبكتي – سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – مالكوم

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – عبدالله الحمدان – سالم الدوسري

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والخامسة مساء بتوقيت الرياض.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لخدمات اللاعب الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الزعيم، في مواجهة مومباي سيتي الهندي المقبلة، يوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

غياب سافيتش عن مباراة الهلال ومومباي الهندي

ولم يسافر سافيتش مع قائمة الهلال لمواجهة مومباي الهندي بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومنعته من دخول قائمة اللقاء، ووفقًا لما أعلنه النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويغيب سافيتش عن مباراة الهلال أمام مومباي الهندي بسبب الإصابة بإلتواء في الركبة، والذي تعرض له خلال مواجهة الزعيم الاخيره بمسابقة الدوري أمام نادي الفتح، يوم الجمعة الماضي.