مي كساب تعلن عودتها لعالم الألبومات

كشفت النجمة مي كساب عن تحضيرتها الحاليا لـ ألبوم غنائي جديد قائلة :" في الوقت الحالي أنا متفرغة لعمل ألبوم غنائي جديد ".

واستكملت مي كساب خلال تصريحات خاصة للوفد "مازلت أعمل بجدية على جميع أغنيات الألبوم، ولم أستقر بعد على شكله النهائي.

ويذكر أن كشفت النجمة مي كساب أنها تخوض السابق الرمضاني المقبل لعام 2024، مع فريق مسلسل النجم أحمد السقا، العمل من تأليف هشام هلال وإخراج خالد موسي.

وكان من المقرر أن تخوض النجمة مي كساب الماراثون الرمضاني لـ عام 2024 بـ جزء الثاني لمسلسل "جعفر العمدة" بعد النجاح الكبير للجزء الأول،ولكن قررفريق المسلسل تأجيل الجزء الثاني للماراثون الرمضاني لعام 2025، فتعاقدت النجمة مي كساب مع فريق مسلسل النجم أحمد السقا.

يذكر أن آخر أعمال مي كساب الفنية، مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته الفنان محمد رمضان، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وتدور أحداثه حول "جعفر" الذي يقطن في حي السيدة زينب، وهو متزوج بأكثر من امرأة، ويعاني ألماً شديداً بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاماً، ورحلة البحث عنه للتأكد من أنه لا يزال على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ليكتشف العديد من المفاجآت حول واحدة من زوجاته وعائلتها.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة: محمد رمضان ،زينة ، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، جوري بكر، وطارق النهري.

مي كساب فى سطور

هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في مدينة طنطا، عام 1981، ودرست الموسيقى في كلية التربية الموسيقية، ومنها بدأ مشوارها الفني،ثم حصلت على البطولة المطلقة في المسلسل الكوميدي الناجح (تامر وشوقية) أمام النجم أحمد الفيشاوي، الأمر الذي جعلها وجهاً معروفاً وفتح أمامها أبواب الأعمال الدرامية والسينما، فشاركت في عدة أفلام أشهرها (كباريه، الفرح، بوبوس) وغيرها.

تزوجت مي كساب من المغني الشعبي محمد صلاح المعروف باسم "أوكّا"، وانجبا ثلاث أبناء هي فريدة ، ونوح ،داليدا.

شاركت في العديد من المسلسلات ضمنها "اللعبة" .

ولها عدة ألبومات أبرزهم

حاجة تكسف تكفل 13 أغنية عام 2005

أحلى من الكلام تكفل 10 أغاني عام 2007

حبيبي وعدنى تكفل 10 أغاني عام 2013

أنا لسه هنا ويتكفل تكفل 12 اغنية عام 2019

ولاد أصول ويتكفل تكفل 10 أغاني عام 2021