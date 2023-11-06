محمد أشتية: الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن العدوان على شعبنا وأرضنا في كل مكان بغزة والضفة والقدس، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل في سجون الاحتلال.

أضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، للرد على وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي، أدعوا الصليب الأحمر للوقوف على مسؤولياته والتحرك فورًا لوقف هذه الإجراءات.

وقال: من جانب آخر أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول، ‘نها قررت اقتطاع مبالغ جديدة من الأموال المستحقة لنا بحجة أننا نمول غزة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، مؤكدًا: أقول أن هذا القرار سياسي يهدف إلى فصل غزة عن الضفة ونحن لن نسمح ولن نقبل بهذا الفصل لأن غزة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني ومكون جغرافي أساسي لدولة فلسطين.

احتشد ما بين 200 إلى 300 شخص في العاصمة التشيكية براغ للإعراب عن دعمهم للفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الاثنين، أن المشاركين حملوا لافتات وأعلاما فلسطينية، ودعوا إلى وضع حد لقتل الفلسطينيين، وسلطوا الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين.

واحتشد المتظاهرون في ساحة "مالوسترانسكي نامستي" ببراغ، قبل أن يسيروا إلى ساحة "وينسيلاس.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: «نعمل على إحراز تقدم بشأن المحتجزين في قطاع غزة.

وتابع بلينكن: ندرك حجم القلق بسبب أعداد الضحايا بين النساء والأطفال، وأكدنا ضرورة استمرارية واستدامة السلام في المنطقة، وفقًا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأكد بلينكن، نعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 66 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية، وغالبيتهم من مدينة "القُدس" المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال 35 فلسطينيًا من القدس من بينهم أسرى مُحررون ومستشار محافظة القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 8 أشخاص من نابلس، و6 من "جنين"، واثنين من قلقيلية وواحدا من طولكرم، وشابين من سلفيت.

ومن جنوب الضفة الغربية، جرى اعتقال 8 بينهم امرأة من مُحافظة "الخليل"، ورجل من بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة عهد التميمي من قرية "النبي صالح" في رام الله، واثنين آخرين من مخيم "الأمعري" ودير قديس برام الله.