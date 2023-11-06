أحمد عيسى يتفقد الجناح المصري وسط إقبال كبير من الزوار والعارضين



وسط إقبال كبير من الزوار وممثلى شركات السياحة المصرية تفقد احمد عيسى وزير الساحة والاثار الجناح المصرى حيث التقى بالعارضين من رجال الاعمال والمستثمرين واستمع اليهم كما عقد عدداً من اللقاءات مع كبار منظمى الرحلات من السوق الانجليزى وشركات الطيران ثم عقد مؤتمر صحفى بحضور كبار المتخصصين فى المجال الساحى وكبار منظمى الرحلات بحضور وكالات الانباء العالمية والصحفيين والاعلاميين والقنوات التلفزيونية الانجليزية .

وأكد الوزير على حرص الوزارة على المشاركة في المعارض السياحية الهامة والتي تعد فرصة جيدة للتجمعات المهنية لشركاء المهنة في صناعة السياحة حول العالم، لافتاً إلى أهمية بورصة لندن الدولية للسياحة WTM باعتباره من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك به أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبـرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض.

شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة المصرية، أو لمشاهدة الجناح والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به.

وتشارك مصر سنوياً ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM ، وتبلغ مساحة الجناح المصري به هذا العام 650 متر مربع، مُصمم علي شكل معبد فرعونى، ويشارك فيه 65 شركة وفندق، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.