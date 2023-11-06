تموين القليوبية تضبط 3 مطاحن لاستيلائها على 962 كيلو نخالة

شنت مديرية التموين في القليوبية، حملة مكبرة برئاسة مجدي عبد الكريم عامر مساعد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبحضور رضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، ومأموري الضبط القضائي، للمرور على المطاحن التي تنتج الدقيق المدعم والنخالة.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها أن الحملة جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبناء على تكليف هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاحن بدائرة المحافظة قام بالتصرف والاستيلاء على كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ 645.143 طن، كما تم ضبط أحد المطاحن للتصرف والاستيلاء على كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ188.530 طن، وضبط أحد المطاحن بتجميع كمية من النخالة الخشنة تقدر بـ128.400 طن، حيث تقدر إجمالي الكمية التي تم ضبطها بمعرفة لجنة الفحص بـ962.073 طنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر جنح بالوقائع تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.