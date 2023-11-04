يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب كورة اون لاين في الدوري المصري

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب كورة اون لاين في الدوري المصري، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة من جديد لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز، بعد غياب طوال الفترة الماضية، بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي.

أجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغييرًا جديدًا في الجهاز المعاون له داخل القلعة الحمراء، خصوصا بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، في بطولة الدوري الأفريقي والتي ودعها الأحمر بعد الخسارة أمام الأخير.

وعلم مصدر صحفي أن المدرب السويسري طلب من مسؤولي الأهلي ضرورة إجراء تغيير طارئ في الجهاز المعاون له من أجل محاربة الإصابات العضلية التي تضرب اللاعبين في الآونة الأخيرة

وقام كولر بضم عنصر جديد ليكن مدربًا للأحمال ضمن الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة المقبلة إذ تم تعيين محمد الشيحي، والذي ظهر خلال المران الأخير للفريق والرئيسي، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام المقاولون العرب.

وتعاقد الأهلي مع محمد الشيحي وذلك بعد أن ترك منصبه في فريق كرة السلة، ليصبح المدرب ضمن الجهاز المعاون لمارسيل كولر.

كما يضم الجهاز المعاون لكولر مدرب أحمال آخر وهو محمد حمدي والذي كان يعمل في منصب أخصائي تأهيل الإصابات في وقت سابق.

وعن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023/2024، سيحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 6 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والمقاولون العرب عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

كما سيتم إتاحة مشاهدة مباراة المقاولون ضد الأهلي غدًا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي مواعد مباراة الأهلي والمقاولون بتوقيت العواصم العربية.

العواصم العربية موعد مباراة الأهلي والمقاولون القاهرة - الخرطوم - طرابلس بيروت - القدس 7:00 مساءً صنعاء - المنامة - عمان دمشق - الرياض - الدوحة - بغداد - الكويت 8:00 مساءً أبو ظبي - مسقط 9:00 مساءً تونس - الجزائر - الرباط 6:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023/2024

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز 2023/2024، تنقل مجموعة فضائيات أون تايم سبورتس ONTime Sports مباريات الدوري المصري الممتاز والكأس بشكل حصري للجماهير في نطاق قمر صناعي نايل سات، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قنوات أون تايم سبورتس ONTime Sports لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون.