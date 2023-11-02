يتساءل عدد كبير من المواطنين وخاصة أرباب الأسر حول كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة أون لاين، وذلك عن طريق خدمة المقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلي كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها، للحصول علي الدعم المقدم من الحكومة، وخاصة مع بدء الدراسة.

تستعرض الوفد فى السطور التالية خطوات استخراج بطاقة تموين أون لاين من خلال منصة مصر الرقمية:

طريقة استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية أون لاين

ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.

اضغط على خدمات التموين

ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.

إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.

اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.

يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.

اضغط على موافق.

إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.

اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.

سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.

- حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-

أمان ومصاري.

أدخل بريدك الإلكتروني.

رقم المحمول الخاص بك.

ثم اضغط على التالي.

سيظهر لك كود السداد

عداد مداد صلاحيته.

احفظ الكود أو التقط صورة له.

طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.

اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.

ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.

يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

إعادة استخراج بطاقة تموين أون لاين :-

الدخول علي منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.

- تسجيل الاسم.

- تسجيل الرقم القومي.

- تسجيل رقم بطاقة التموين

- اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.

- الاختيار من قائمة الخدمات.

- كتابة العنوان.

- رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيه.

كيفية الحصول على بطاقة تموين في حال فقدانها 2023.

وذلك من خلال موقع وزارة التموين على النحو التالي: