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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

"مصر الخير" تنظم قافلة طبية لذوي الاحتياجات بالمنيا الخميس المقبل

مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير

 تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنظم مؤسسة مصر الخير، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، قافلة طبية علاجية مجانية لأبناء المحافظة، من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري بفندق نفرتيتي (إيتاب سابقًا) بمدينة المنيا.

 

وذلك في إطار توفير كل سبل الرعاية الصحية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً بضرورة دمجهم في المجتمع، وتذليل كافة العقبات أمامهم في ظل الجمهورية الجديدة، من جانبه، أوضح إبراهيم فرج مدير مكتب مصر الخير بالمنيا، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية، تُنَفَّذ من خلال نخبة متخصصة من الأطباء والفنيين المدربين على أعلى مستوى، للتعامل مع حالات ذوي القدرات الخاصة.

 

لافتاً ، إلى أن القافلة الطبية والعلاجية بالمجان ، تضم تخصصات مختلفة، تشمل، (باطنة – عظام – قلب - أنف وأذن – جلدية – مسالك – جراحة - مخ وأعصاب ونفسية - رمد - سماعات طبية -أطراف صناعية - كراسي متحركة).

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