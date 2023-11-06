الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الجيتار الإسباني على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية

الإسباني ميجيل تاراباجا
الإسباني ميجيل تاراباجا

استقبلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الاول في الثامنة مساء امس،  الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

 

ومن المقرر أن يقام الحفل مرة أخرى، مساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير، تحت عنوان الجيتار في اسبانيا.

 

تضمن البرنامج مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو ، متتابعة لـ مانويل بونس ، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك ، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس ، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .

 

يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد ، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988 ، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها .

مواد متعلقة

نادية الشرقاوى تحتفي بالطبيعة في الأوبرا

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. الليلة

تفاصيل أولى حلقات حكاية "روحي فيك".. صور

أميرة ابو زهرة تتألق مع أوركسترا تشايكوفسكي الروسي بالمسرح الكبير.. صور

مواهب الجيتار بأوبرا الإسكندرية تلتقى بالإسباني ميجيل تاراباجا في ورشة عمل فنية

شاهد.. كريم عفيفي ينتهي من تصوير أعماله السينمائية القادمة ويكشف عن الجديد

طه حسين في أمسية ثقافية في الأوبرا بهذا الموعد

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" بشباك التذاكر أمس
الجريدة الورقية