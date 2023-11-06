الجيتار الإسباني على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية
استقبلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الاول في الثامنة مساء امس، الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".
ومن المقرر أن يقام الحفل مرة أخرى، مساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير، تحت عنوان الجيتار في اسبانيا.
تضمن البرنامج مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو ، متتابعة لـ مانويل بونس ، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك ، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس ، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .
يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد ، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988 ، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها .