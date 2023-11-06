"مهارات الاتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور" ندوة بمستشفيات جامعة أسيوط

تنظم مستشفيات جامعة أسيوط يوم الأربعاء القادم 8 نوفمبر الحالي الساعة 9 صباحا دورة تدريبية لأفراد الأمن بعنوان "مهارات الاتصال الفعال وفن التعامل مع الجمهور" والتي ستقدمها الدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمستشفيات الجامعية.



وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير كفاءة أفراد الأمن وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل الفعال مع الجمهور. وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات الاتصال الفعالة بين أفراد الأمن والجمهور المستخدمين للخدمات الصحية، بحيث يكونوا قادرين على التعامل بلباقة واحترافية مع مختلف الوضعيات والتحديات التي قد تواجههم خلال أداء مهامهم اليومية.

سوف تستعرض الدكتورة رحاب الداخلي العديد من المفاهيم والمهارات المتعلقة بالاتصال الفعال، بما في ذلك فهم أساسيات الاتصال، وتحليل الجمهور المستهدف واحتياجاته، والتعرف على الأساليب الفعالة في التحدث والاستماع، وتحسين المهارات الحوارية. ستركز الدورة أيضًا على فن التعامل مع الجمهور المتنوع، وكيفية التعامل مع الأشخاص العصيبين والصعبين، وتعزيز القدرة على حل المشكلات والتواصل بشكل فعال.

ويشمل برنامج الدورة العديد من الأنشطة التفاعلية والدروس التطبيقية التي تساعد المشاركين على تطبيق المفاهيم والمهارات التي تم تناولها في الدورة. كما سيتاح للمشاركين الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة مع بعضهم البعض، وتناقش أمثلة عملية حقيقية وحالات قد يواجهونها في مجال عملهم.

ومن المنتظر أن تكون هذه الدورة التدريبية فرصة ممتازة للأفراد العاملين في قطاع الأمن بمستشفيات جامعة أسيوط لتحسين مهاراتهم وقدراتهم في التعامل مع الجمهور بشكل فعال وإسهامهم في خلق بيئة آمنة ومريحة للمرضى والزوار.

يتطلع المنظمون إلى حضور عدد كبير من أفراد الأمن ومنسوبي المستشفيات الجامعية للاستفادة من هذه الدورة التدريبية، والتي ستقام في قاعة تدريب داخل مبنى المستشفى الرئيسي. وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في الدورة مجانية لجميع الأفراد المعنيين ولكن يتطلب التسجيل المسبق لضمان المشاركة. يمكن للراغبين في المشاركة في الدورة التدريبية التواصل مع إدارة المستشفى لتسجيل اسمائهم والحصول على المزيد من المعلومات حول الموضوع ومكان القاعة التدريبية.