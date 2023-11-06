انطلاق دوري الشوارع والأحياء بمدينة حلايب



انطلقت فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الانديه الصغيره بالاحياء الشعبيه والساحات الرياضية في (خماسى كرة القدم )تحت شعار "دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية"،بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا من مدينة حلايب والذى تنظمه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضيه ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه ) بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضه بالبحر الأحمر متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة "، وتقام تلك الفعاليات بالمحافظة برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر

وحسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وتحت إشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية

يأتى ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسه الرياضه، وتشجيع المنافسه بين أطفال وشباب الأندية الصغيره والاحياء الشعبيه بالمحافظة

وأكد حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للعمل على تشجيع المواطنين علي ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وقد صرح موسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة بانطلاق دوري الشوارع والساحات والاحياء الشعبية في مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر( مجموعة حلايب)، حيث اقيمت مبارايات الجولة الاولي ( مجموعة حلايب ) والتي تضم فرق ( مانشستر سيتي - ليفربول - أرسنال - استون فيلا - مانشستر يونايتد - تشيلسي - نيوكاسل )

والجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر استطاعت تسجيل ٦٨ فريق في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم علي ٩ مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا ا - سفاجا ب - القصير - مرسي علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

دورى الشوارع