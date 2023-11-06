تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، 15 يوما عبر ذمة التحقيقات.

المتهمين الأول والثاني اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين وبيع أحدهما لعملائهما سيئي النية 3 أشخاص، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.