الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالسلام، 15 يوما عبر ذمة التحقيقات.

المتهمين الأول والثاني اعترفا بارتكاب واقعتي سرقة سيارتين وبيع أحدهما لعملائهما سيئي النية 3 أشخاص، بأسلوب المفتاح المصطنع بعد مراقبة أصحاب السيارات والتأكد من ابتعادهم عن سيارتهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الأول والثاني كان بحوزتهما عدد من المفاتيح المصطنعة - 4 هواتف محمولة، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وبيعها لثلاثة متهمين آخرين مع علمهم بسرقة السيارت.

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