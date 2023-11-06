الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 3285 قضية سرقة تيار كهربائي

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

 أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة  الداخلية عن ضبط (3285) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

اقرأ أيضًا: صبي شُجاع يُدافع عن والدته لحظة هجوم وحشي.. كيف كانت النهاية؟

txt

غسل أموال بـ25 مليون جنيه .. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر بمدخرات العاملين بالخارج

txt

الداخلية تضبط 1547 قضية متنوعة خلال 24 ساعة 


 وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

 يأتي ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إطار إستراتيجية مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية كافة.

وعلى ضوء  إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

 جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

غسل أموال بـ25 مليون جنيه .. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر بمدخرات العاملين بالخارج

الداخلية تضبط 1547 قضية متنوعة خلال 24 ساعة 

موعد ‏بدء إجراء قرعة موسم الحج لعام 1445هـ/2024 بمديريات الأمن

الداخلية تعقد دورات تدريبية لعدد من الكوادر الأمنية بحقوق الإنسان

حقيقة منشور على السوشيال ميديا يتضمن تعرض أشخاص لواقعة سرقة بالإكراه

الداخلية تسهل الإجراءات على الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

الأحوال المدنية تطلق قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات للمواطنين

الداخلية تنفذ 59185 حكما قضائيا متنوعا
الجريدة الورقية