غسل أموال بـ25 مليون جنيه .. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر بمدخرات العاملين بالخارج

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.

وقيام المتهم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.