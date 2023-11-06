الداخلية تضبط 1547 قضية متنوعة خلال 24 ساعة 

أسفرت جهود وزارة الدخلية في قطاعاتها المختلفة، خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وقامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1547) قضية متنوعة.

وفي الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11853) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وفي الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (445) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (105) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

و هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة

الجريمة بشتى صورها.

ووضعت الوزارة من بين استراتيجية العمل في القطاعات المختلفة العمل على مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام

السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وعملت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، على تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.