مدينة أربيل العراقية تحتفى بـ كريم بنزيما

احتفت مدينة أربيل العراقية بقدوم النجم الفرنسي كريم بنزيما مع فريقه الاتحاد السعودي ، استعدادًا لملاقاة القوة الجوية العراقي في منافسات دوري أبطال آسيا.





وحرصت محافظة أربيل رفقة اتحاد الكرة العراقي على تجهيز استقبالاً خاصًا للاعب الفرنسي العالمي الذي يتواجد في دولة العراق للمرة الأولى بالنسبة له ، والتقى مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان العراق باللاعب فور وصوله مع بعثة فريقه، معربًا عن ترحيبه.

كان فريق اتحاد جدة قد بدأ مشواره في البطولة بتحقيق انتصار عريض على نظيره أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما تم إلغاء مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المباراة كاملة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يخوض فريق القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

مجموعة الاتحاد السعودي في المنافسات ..

ويشارك فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من بطولة دوري الأبطال الآسيوي ، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

من المقرر أن تبدأ مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الاتحاد والقوية الجوية في دوري أبطال آسيا عبر قنوات SSC HD السعودية وbeIN Sports AFC HD القطرية، بتعليق كل من عصام الشوالي وفارس عوض.