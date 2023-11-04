غياب سافيتش عن مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لخدمات اللاعب الصربي سيرجي سافيتش لاعب وسط الزعيم، في مواجهة مومباي سيتي الهندي المقبلة، يوم الإثنين، في دوري أبطال آسيا.

غياب سافيتش عن مباراة الهلال ومومباي الهندي

ولم يسافر سافيتش مع قائمة الهلال لمواجهة مومباي الهندي بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب ومنعته من دخول قائمة اللقاء، ووفقًا لما أعلنه النادي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويغيب سافيتش عن مباراة الهلال أمام مومباي الهندي بسبب الإصابة بإلتواء في الركبة، والذي تعرض له خلال مواجهة الزعيم الاخيره بمسابقة الدوري أمام نادي الفتح، يوم الجمعة الماضي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي على موضع الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي، للكشف عن الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

غادرت بعثه نادي الهلال إلى الهند، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة مومباي سيتي الهندي ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري مجموعات دوري أبطال آسيا.