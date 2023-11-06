وزير النقل يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

أكد قبل قليل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات الوزارة على أن تتحمل الشركات والمستثمرين بند التمويل وتوفير القرض اللازم، بتوفيره وسداده وتأمينه، للتقليل من الضغوط على الحكومة.

وأوضح وزير النقل خلال فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط TransMEA 2023، اليوم الاثنين أن الوزارة تتولى توفير الأرض والترخيص وكل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وقال وزير النقل، إن هذه الإجراءات لا تتعارض مع قدرات الدولة لكنها آلية جديدة لإشراك القطاع الخاص معلنا عن توطين الصناعة لإنتاج الوحدات المتحركة والأنظمة بالتعاون مع شركاء أجانب بشكل محدد داعيًا المستثمرين في القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مختلف مشروعات النقل.

وأشار إلى استكمال تنفيذ أعمال الإنشاء بالخطين الثاني والثالث من مشروع القطار الكهربائي السريع رغم توقيع اتفاقيات اليوم خاصة بالمشروع تتعلق بالمخصصات المالية وغيرها من بعض الأمور القانونية التي تتعارض مع بدء تنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية.