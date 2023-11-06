المنشاوي: يتضمن محاضرات مهمة في كيفية كتابة ورقة بحثية وأخلاقيات البحث العلمي

انطلاق أعمال اليوم العلمي الثالث

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، تشهد الجامعة، يوم الأربعاء القادم 8 نوفمبر، انطلاق أعمال اليوم العلمي الثالث؛ لمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، تحت عنوان "تطوير النشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية، والاجتماعية، والفنون"، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري، وبحضور الأستاذة علا لورانس ممثل بنك المعرفة المصرى.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، حرص إدارة الجامعة على رفع النشر الدولى؛ لكليات العلوم الإنسانية، والاجتماعية، وذلك إيمانًا منها؛ بالدور الحيوى لهذه العلوم، فى رفع التصنيف الدولى للجامعة، والارتقاء بمكانتها، وموقعها بين الجامعات العالمية.

لافتا إلى أن اليوم العلمي يتضمن محاضرات مهمة في كيفية كتابة ورقة بحثية وأخلاقيات البحث العلمي.

وأشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمى الدولى، أنه من المقرر، أن يتضمن اليوم العلمى، جلستين علميتين؛ تناقشان عدداً من الموضوعات التى تتضمن؛ تدويل النشر الدولي في مجالات العلوم الإنسانية، والاجتماعية (كيفية كتابة ورقة بحثية - دوريات النشر)، أخلاقيات البحث العلمي، آليات الحصول على جوائز النشر الدولي لجامعة أسيوط و الجوائز الدولية، الذكاء الاصطناعي، وبحوث العلوم الإنسانية، هذا بالإضافة إلى؛ الإعلان عن الفائزين فى مسابقة أفضل بحث منشور في مجال العلوم الانسانية، والاجتماعية؛ والتى أطلقها مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي فى شهر أكتوبر.