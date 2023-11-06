يحضر سمك السلمون أوقات العزومات الهامة والتجمعات العائلية ليكن من أفضل الوصفات التي تقدمها الأمهات.

ويحتوى سمك السالمون على فوائد عديدة تعود بالنفع لصحة الأسرة، ومن أبرز فوائده الحفاظ على صحة البروستاتا والوقاية من سرطان البروستاتا وغيرها من الأمراض التي قد تصيبها، حيث يحتوي سمك السلمون على أوميجا 3 التي تمنع تورم غدد البروستاتا، الحفاظ على الصحة العقلية والوقاية من تدهورها ومنع الإصابة بالاكتئاب، وذلك نتيجة أحماض أوميجا 3 الدهنية المختلفة.

ويتميز سمك السلمون بمذاقه الشهي ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وهذا ما نقدمه لكٍ اليوم سيدتي حضري طبق صينية خضار بالسلمون المدخن وفاجئي عائلتك بكل ما لذ وطاب من أطباق المأكولات البحرية والأسماك الشهية.

المقادير

- البيض : 6 حبات

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- الكوسا : كوب (مقطعة)

- الفطر : كوب (مقطع)

- الفلفل الأخضر : كوب (مقطع)

- السبانخ : كوب (مفروم)

- السلمون المدخن : ربع كوب

- جبنة الفيتا : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. اخفقي البيض جيداً.

2. أضيفي الكوسا والمشروم والسبانخ والفلفل الأخضر والسلمون، وتبلي بالملح والزيت والفلفل.

3. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزيت، ثم أدخلها الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج لتصبح بعدها جاهزة للتقديم.