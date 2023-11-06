أسعار الدولار تتراجع وسط توقعات وقف رفع الفائدة

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-11-2023، بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي من تصريحاته التي تشير للتشديد النقدي.

وهبط مؤشر الدولار 0.08 بالمئة إلى 104.99 وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0738 دولار.

وهبط مؤشر الدولار بأكثر من واحد بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع منذ منتصف يوليو ليصل إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وحظيت الأسهم العالمية بأقوى أسبوع في عام، مع اكتساب توقعات تتعلق بانتهاء المركزي الأميركي من دورة التشديد النقدي للزخم.

كما تسببت مؤشرات أخرى مثل ضعف بيانات الوظائف الأميركية، وبيانات تصنيع متراجعة من أنحاء العالم وهبوط في سندات الخزانة طويلة الأجل في الضغط على الدولار، بينما دفعت الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي للارتفاع، والين الياباني للتعافي من مستوى 150 مقابل الدولار.

لكن الين الياباني سجل هبوطا بنسبة 0.1 بالمئة، ليجري تداوله عند 149.48 للدولار.

وكان الين قد وصل إلى 151.74 للدولار الأسبوع الماضي، واقترب من مستويات متدنية سجلها في أكتوبر من العام الماضي، مما دفع بنك اليابان للتدخل بعمليات بيع للدولار.

واستقر الإسترليني في أحدث تداولات عند 1.2373 دولار.

ومن المتوقع صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي لبريطانيا للربع الرابع هذا الأسبوع، وبينما ارتفع الإسترليني بقوة الأسبوع الماضي، في سوق يعاني من نقص واضح في العملة لا يزال متراجعا ستة بالمئة في أربعة أشهر.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.