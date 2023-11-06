وزير النقل يكشف موعد الانتهاء من خطوط السكة الحديد الجديدة

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ أن تم تعيينه وزيرًا للنقل وتم وضع خطة عاجلة كبيرة لتطوير وزارة النقل تنتهي في ٢٠٢٤ وتكون المرحلة الثانية إلى ٢٠٢٣ والمرحلة الثالثة حتى ٢٠٤٠.

وأضاف وزير النقل في كلمته باليوم الثاني لمعرض ومؤتمر النقل أنه تم وضع خطة لتطوير السكة الحديد واحتياجاتها وكان يوجد ٨٠٠ جرار وتم وضع خطة لشراء ٤٠٠ وتطوير السكة والورش وتطوير العنصر البشري.

وأكد الوزير عمل خطوط جديدة بجانب تطوير ١٠ ألف كيلو من أجل خدمة المناطق اللوجستية والجافة.

وأعلن وزير النقل، أنه في ٢٠٢٤ سيتم الانتهاء من تطوير شبكة الطرق الرئيسية والموانئ الرئيسية وخطوط السكة الحديد الرئيسية، أما الخطوط الجديدة سوف تمتد حتى ٢٠٢٥ والتي بها سوف تنتهي من الخطوط الفرعية الجديدة التي تخدم على الموانئ الجافة.