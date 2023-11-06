برلماني: تصريحات وزير تراث جيش الاحتلال جريمة حرب ويجب محاكمته عليها

أدان النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بشدة التصريحات التي أدلى بها وزير تراث الاحتلال الاسرائيلى بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية معتبراً هذه التصريحات بمثابة دليل على إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه معتبراً هذه التصريحات الفجة بمثابة دليل قاطع على أن الكيان الإسرائيلي قائم على الاحتلال ويمارس جميع أنواع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.



كما أدان " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بشدة صمت المجتمع الدولي إزاء هذه التصريحات وجرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلى في فلسطين مطالباً من العالم كله بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لإنقاذ الفلسطينيين من المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال فى قطاع غزة والضفة خاصة أن جرائم الحرب الصهيونية فيها صارخ لجميع المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

وأشاد النائب السيد شمس الدين بجهود الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية مؤكداً أن مصر لن تتخل عن القضية الفلسطينية وستظل دائما السند الداعم الأول الحقيقي لها

وطالب من المجتمع الدولي بضرورة بالتصدي لإرهاب الحكومة الاسرائيلية وادانة التصريحات التي أدلى بها عميحاي إلياهو وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولى بارغام إسرائيل على الانضمام لاتفاقية حظر الاسلحة النووية خاصة أن تصريحات هذا الوزير المتطرف تعتبر جرائم حرب يجب محاكمته عليها .