مي عز الدين تريند .. والجمهور :"الدور عليكي"

تصدر اسم النجمة مي عز الدين التريند على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة ، وذلك بعد انتهاء عرض مسرحية " زواج اصطناعي" التي تعد من ضمن فعاليات موسم الرياض في النسخة الرابعة، التي عرضت أمس وسط عدد كبيرمن الجمهور، وذلك بعد أن استمر العرض منذ يوم 28 أكتوبر الماضي، على خشبة مسرح محمد العلي.

مي عز الدين ومحمد أنور

وفي حفل الاختتام أثار النجم بيومي فؤاد الجدل، إذ علق بيومي على انسحاب الفنان محمد سلام من العمل تضامنا مع الشعب الفلسطيني، قائلا:" من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا".

مي عز الدين ، محمد أنور ، بيومي فؤاد

وأعلن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا في مصر والدول العربية، رفضهم إقامة موسم الرياض في نسخته الرابعة، في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، بعد إعلان الحرب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهاجم الجمهور عدد كبير من القائمين والفنانين المشاركين في موسم الرياض، على رأسمهم المستشار ترك ال شيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، وبعد الهجوم على الفنانين، هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا النجمة مي عز الدين لمشاركتها في المسرحية" قائلين الدور عليكي"

مي عز الدين ومحمد أنور

قصة مسرحية زواج إصطناعي لـ مي عز الدين

مسرحية "زواج اصطناعي" تقدم قصة شروق وفاروق، اللذين يواجهان أزمة في ليلة زفافهما، ويقرران البحث عن مساعدة خبير في علاقاتالعاطفية لتحسين وضعهما، ليُقدم لهما هذا الخبير تجربة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تأخذهما في رحلة تعيد تقييم مشروعزواجهما بالكامل، وتكشف المسرحية عن مغزى مشوق حول العلاقات الإنسانية ودور التكنولوجيا في تغيير الحياة الزوجية.

أبطال مسرحية زواج إصطناعي

ومسرحية زواج إصطناعي بطولة كلا من الفنانة مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، ومصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين.

مي عز الدين تكشف عن مرض والدتها

وكانت الفنانه مي عز الدين كشفت عن مرض والدتها، حيث إنه ا تعاني من قصور في وظائف الكلى منذ فترة، وتحتاج إلى علاج سريع، وذلك خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي: قالت بأن مرض والدتها استدعى قرارًا سريعًا قبل سفرها إلى السعودية لتقديم مسرحية "زواجاصطناعي".

وتابعت: "وتم اقتراح حلان: الأول كان زرع الكلى والثاني كان غسيل الكلى، وبعدها تم اتخاذ قرار باللجوء إلى غسيل الكلى بالتشاور مع الأطباء من قبل مي عز الدين، وقد أُجري هذا الإجراء للمرة الأولى قبل سفرها بأيام قليلة، وتكررت هذه العملية عدة مرات أثناء تواجدها في السعودية، وأشارت إلى أن والدتها حاليًا تتمتع بحالة صحية جديدة.

آخر أعمال مي عز الدين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة، مي عز الدين هو مشاركتها في مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويضم عددًا من النجوم مثل أمير كرارة، فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، ثراء جبيل، سلوى عثمان، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون.