تفضل الامهات تحضير الوصفات الغنية بالفيتامينات والمعادن لتدعم مناعة اطفالها وافراد أسرتها، لذا تأتي السبانخ في مقدمة الأطباق الشهية والمفيدة للصحة.

ويحتوي السبانخ على فوائد عديده أبرزها انها تساعد خفض ضغط الدم نظراً لاحتوائه على البوتاسيوم بكميات كبيرة، مما يساعد في تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

كما أن حمض الفوليك الموجود في السبانخ يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم. كما تعمل الألياف الموجودة في السبانخ على خفض مستوى الكولسترول في الدم، والذي يعد من أهم عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب.

واليوم نقدم لكٍ طريقة عمل طبق مختلف مفيد للغاية لصحة الأبناء والكبار، حضري سلمون مشوي بالسبانخ على خطى المطاعم.

المقادير

- السلمون : 4 شرائح (خالي من الجلد)

- ملح خشن : رشّة

- فلفل أسود : رشّة (مطحون)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- السبانخ : 300 غراماً

- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت)

- صنوبر : ثلث كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (حامض)

طريقة التحضير

ضعي شرائح سمك السلمون في صينية فرن، ونكّهيها بالملح والفلفل الأسود.

حمّي شواية الفرن، ثم أدخلي صينية السمك إلى الفرن لحوالي 5-7 دقائق.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ثم أضيفي السبانخ بقدر ما تستوعب المقلاة، وتبّليه بالملح والفلفل الأسود.

حركي السبانخ باستمرار مع إضافة المزيد منه إلى المقلاة عندما يصبح الحيز متاح، حتى يصبح طري.

اتركي السبانخ لمدة دقيقتين على النار، ثم ارفعي المقلاة وصفّي السائل الزائد.

أضيفي جبنة الفيتا، والصنوبر، وعصير الليمون الحامض إلى السبانخ.

ضعي شرائح سمك السلمون والسبانخ في طبق التقديم، وقدميه.