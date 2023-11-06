الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مراسم استقبال رسمية لرئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره سيلفا كير رئيس جنوب السودان، في قصر الاتحادية.

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السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر الاتحادية (بث مباشر)

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حرب السودان|الجوع يهدد اللاجئين العائدين إلى جنوب السودان

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس سيلفا كير، وعزفت الفرقة الموسيقية العسكرية، السلام الوطني لمصر وجنوب السودان، كما تفقد الزعيمان حرس الشرف.

العلاقات بين مصر وجنوب السودان

العلاقات بين مصر وشعب جنوب السودان تعود إلى ما قبل استقلال جمهورية جنوب السودان عن جمهورية السودان الشقيق عقب الاستفتاء الذي أجرى لهذا الغرض عام  2011.

وأولت مصر نفس الاهتمام والتعاون والدعم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والثقافية لكل مكونات الشعب السوداني آنذاك في الشمال والجنوب. 

وكانت القاهرة هي المقصد الأول للأشقاء من سكان جنوب السودان للتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتنمية القدرات البشرية، وغير ذلك من المجالات.

واستمر التعاون بين "جوبا" و"القاهرة" في مجال الاهتمام بنهر النيل، وأقيمت العديد من المشروعات المشتركة لحماية النهر وتعزيز موارده المائية، وكان من بينها مشروع قناة "جونجلي" الذي أنجز معظمه وإن لم يكتمل بعد بسبب التطورات التي طرأت على المنطقة بعد ذلك.

 

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