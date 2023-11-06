بتر قدم طفل حال نزوله من قطار متحرك بالمراغة

أصيب طفل في الثانية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج ببتر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم أثناء نزوله من قطار حال تهدئته ما بين محطتي شندويل البلد وجزيرة شندويل دائرة مركز المراغة إختل توازنه وسقط أرضا وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة المراغة محضرا من أحوال قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة بأنه أثناء محاولة "أدهم . ر . ف . ا" 12 سنة طالب ومقيم بناحية دائرة مركز طما النزول من القطار [ مغاغة – المنشاه ] حال تهدئته بناحية ما بين محطتي شندويل البلد وجزيرة شندويل / دائرة المركز إختل توازنه وسقط أرضاً مما نتج عنه إصابته بتر بالقدم اليمني وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .