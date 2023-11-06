رئيس جامعة أسيوط يشارك المنطقة الجنوبية العسكرية حفل تكريم أسر الشهداء والمصابين

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حفل تكريم ‏المنطقة الجنوبية العسكرية؛ لأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة؛ عرفاناً بما قدمه هؤلاء الرجال؛ لحماية الوطن، وصون مقدساته؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2023م.

تأتي الاحتفالية في إطار؛ حرص المنطقة الجنوبية العسكرية؛ على تقديم كافة أوجه الدعم؛ لأسر الشهداء، ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم، ودماءهم؛ فداء للوطن.

‏ بدأت الاحتفالية؛ بالوقوف دقيقة؛ حداداً على أرواح شهداء الوطن الأبرياء، ونقل اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية؛ تحية وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والانتاج الحربي، مؤكدًا أن التاريخ الوطني؛ سيتذكر بكل الفخر ما قدمه هؤلاء الشهداء، والمصابون؛ من تضحيات، وبطولات سطرت في سجلات الشرف؛ بأحرف من نور.

حضر الاحتفالية؛ اللواء عصام سعد محافظة أسيوط، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى رئيس جمعية المحاربين القدامى، ومصابي الحرب، واللواء أحمد جمال مساعد الوزير لقطاع وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، ونيافة الانبا يؤانس أسقف إيبراشية أسيوط وتوابعها للأقباط الارثوذكس، والدكتور محمود عبد اللطيف مندوب وزارة الأوقاف، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وأسر الشهداء، ومصابى العمليات الحربية.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم، وعميق امتنانهم، وشكرهم للقيادة السياسية، والقيادة العامة للقوات المسلحة؛ على حرصهم على التواصل الدائم، والمستمر مع أسر الشهداء، والمصابين، مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى أبداً أبناءها الشهداء؛ الذين قدموا أرواحهم؛ فداءً لهذا الوطن، ودفاعاً عن استقراره ، وسلامة أراضيه.

جانب من الاحتفالية