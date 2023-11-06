الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عودة الاتصالات تدريجيًا في غزة بعد ليلة دامية

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

بدأت عودة الاتصالات تدريجيًا إلى قطاع غزة، بعد ليلة من قطع الاحتلال لها لتنفيذ غارات جوية مكثفة على القطاع، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الاثنين.

وشنت قوات الاحتلال أكثر من 100 غارة على غزة، بالإضافة إلى تنفيذ أحزمة نارية في أقل من ساعة وهي الأعنف منذ بدء العدوان على القطاع.

وقصف جيش الاحتلال المدنيين في قطاع غزة ببراميل من المتفجرات، وقدرت حجم المتفجرات الملقاة على غزة.

وقطعت خطوط الإنترنت والاتصالات الهاتفية في قطاع غزة، الأحد، وللمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

تنامي الوضع الكارثي في قطاع غزة

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، من تنامي الوضع الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أنه يزداد سوءًا في كل لحظة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وقالت اللجنة، في بيان، إن "المدنيين في قطاع غزة يتحملون التكلفة الإنسانية الباهظة، وخصوصًا النساء والأطفال"، مضيفة أن "ما نراه في غزة لم نشهده منذ عام 1967".

 

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