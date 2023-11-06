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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

نائب: التصريحات الإسرائيلية بضرب غزة بقنبلة نووية تأكيد على وحشية جرائم الاحتلال

النائب زكي عباس عضو
النائب زكي عباس عضو مجلس النواب

أعرب النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها وزير إسرائيلي بأن الحل هو ضرب غزة بقنبلة نووية.

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وأوضح عباس، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه التصريحات تأكيد على وحشية الجرائم التي يرتكبها بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التصريحات دليل على أن أفعال الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إرهاب دولة لا يمكن السكوت عليه وتستوجب التدخل الدولي والمحاكمة الدولية لقتل الأبرياء وارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذه التصريحات تدل على سياسة دولة وتعبر عن حكومة نتنياهو، قائلًا: “هذه التصريحات قد تؤدي إلى حرب عالمية مؤكدة وتدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط”.

 وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تصدي المجتمع الدولي لإرهاب إسرائيل، وعدوانها المستمر على قطاع غزة، والقصف البري والبحري والجوي الذي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، مخافة أن يؤدي ذلك لحرب شاملة في المنطقة.

 وأكد النائب زكي عباس، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألو جهدًا في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، علاوة على تكثيف الجهود لإنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحل عادل وشامل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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