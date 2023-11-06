الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس الشرقية

جنود جيش الاحتلال
جنود جيش الاحتلال

أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس الشرقية، اليوم الأثنين.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن العملية وقعت في شارع شموئيل تمير كاتسنلسون، حيث طعن المهاجم الجندي في ظهره.

وأفادت القناة أن المهاجم لاذ بالفرار، ولكن تم اعتقاله لاحقًا.

طوفان الأقصى

شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في يوم السبت الموافق7 أكتوبر 2023،  في قطاع غزة عملية عسكرية مكثفة ضد إسرائيل، ردًا على انتهاكات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلة.

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بدأت العملية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه إسرائيل، حيث سقطت أكثر من 5 آلاف صاروخ في مناطق متفرقة من البلاد، بما في ذلك تل أبيب والقدس. كما شنت المقاومة الفلسطينية هجمات صاروخية على المطارات الإسرائيلية، مما أدى إلى تضرر بعض الطائرات المدنية.

رد الجيش الإسرائيلي على العملية بشن غارات جوية مكثفة على غزة، حيث استهدفت أكثر من 1000 موقع في القطاع، بما في ذلك منازل المدنيين والمؤسسات الحكومية. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

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