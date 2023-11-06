الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023 .. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023، يأتي ذلك عقب بدأ صرف المعاشات منذ يوم الأربعاء الماضي 1 نوفمبر والذي يستمر على مدار 6 أيام.

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 صرف معاشات شهر نوفمبر

ويشهد صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، حيث أعلن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تضمنت زيادة المرتبات وزيادة المعاشات، بجانب الإعلان عن زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.

جدول صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، تصرف المعاش يومي 1 و 2 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يصرف معاشها يومي 3 و 4 نوفمبر 2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف معاشها يومي 5 و 6 نوفمبر 2023.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

ويمكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، من  البنوك التجارية وبنوك القرى، ومنافذ شركة فورى، والبريد المصري، وعبر المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، فضلًا عن الصرف من خلال البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، فروع بنك ناصر الاجتماعي.

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