مطلب هام لأبناء مصر بالخارج .. إضافة الحماية التأمينية على وثيقة المعاش الدولارية

علق عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، على إطلاق اول وثيقة معاش دولارية للمصريين في الخارج.

وأكد حنفي، في تصريحات له، أن تلك الوثيقة تعد مطلبا اساسيا للجاليات المصرية بالخارج خاصة المقيمين والعاملين بالمملكة السعودية، مشيرا إلى دعم كافة المصريين بالخارج لوطنهم الأم من خلال توفير النقد الاجنبي للدولة عن طريق تلك الإشتراكات التي تطلقها الحكومة لنا.

مطلب هام لأبناء مصر بالخارج

ونوه بمطلب هام لأبناء مصر بالخارج، وهو توفير التأمين الطبي الخاص بالمصريين في الخارج على وثيقة المعاش، وخاصة المصريين المتواجدين بالدول العربية، لان هناك الكثير من المصريين ليس لديهم تامين طبي، وفي حالة شمول هذه الوثيقة لمطلب التأمين الطبي سيكون شيء جميل ويستفيد بالتالي منها الجميع، خاصة في بعض الحالات المستعصية التي نواجهها كمصريين متواجدين بالسعودية وهى أكبر جالية مصرية في العالم، حيث تقترب من ٣ مليون مصري.

وتابع: " ضروري أن تشمل وثيقة المعاش مطلب توفير التامين الطبي عند عودة المصري من الخارج بعد قضاء عمره في العمل والإغتراب، كما أن هناك اشخاص بيكونوا مرضى وبيقابلوا مشاكل في كيفية علاجهم داخل مصر لذلك بنطالب بتوفير التأمين الطبي له، وايضا في حالة حدوث حوادث او خلاف ذلك".

واستكمل: " أيضا بنطالب كمصريين في الخارج خاصة في السعودية ان تشمل هذه الوثيقة الحماية القانونية للمصري بالخارج، نظرا لعدم وجود من يترافع على المصري هناك في حالة حدوث قضايا ويترافع عنه محامي سعودي والجميع هناك يطالب بوجود حماية قانونية لهم في دول العمل".

واستطرد: " سيكون في اقبال كبير على الوثيقة من أبناء مصر بالخارج في حالة إضافة تلك المطالب المذكورة وايضا اضافة شحن الجثمان على نفقة الدولة اقتداء بالدول الاخرى، وده غير وثيقة شحن الجثمان اللي اطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا لأنها تسير ببطئ ونحتاج لسرعة لإنهاء تلك الاجراءات لأن اكرام الميت دفنة، ونحن كمصريين في الخارج وخاصة بالسعودية ندعم تلك الوثيقة وان شاء الله تلاقي استحسان ابناء مصر بالخارج".

وأشار " حنفي" إلى أن القنصل المصري العام بالرياض السفير طارق المليجي، يعمل مجهود كبير في الترويج لتلك الوثيقة، من خلال القنصلية من خلال القنصلية وكافة وسائل تواصل السفارة، والسادة السفراء جميعا في الخارج يقومون بالترويج لكافة خدمات ابناء مصر بالخارج على أكمل وجه.

واختتم: "كما يتم الترويج للسياحة المصرية وتحفيز الأخوة العرب لقضاء صيفهم وأجازاتهم بمصر".

