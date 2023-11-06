إزالة فورية لحالة تعد بقرية أولاد عمرو بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا، برئاسة وائل ابو العباس، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٦ أسهم حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الغوصة .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضى الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية .

تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها على الفور، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.