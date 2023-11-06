بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد نظم ورشة حكى عن "التعاون وحب الآخرين"

ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نظم بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد ورشة حكى عن "التعاون وحب الآخرين" كانت فرصةً رائعةً للمشاركين للتعلم والتفاعل حول أهمية التعاون ومحبة الآخرين في حياتنا اليومية.

قامت سكينة فاروق بتقديم المحاضرة وتدريب المشاركين على أساليب التعاون وكيفية بناء علاقات جيدة وصحية مع الآخرين. حثت المشاركين على التفكير بشكل إيجابي واعتبار الآخرين بما يستحقون من حب واحترام.

تم توضيح مفهوم التعاون وأهميته في مختلف جوانب الحياة، سواء في العمل أو العلاقات الاجتماعية. وتم التركيز أيضًا على أهمية إظهار التسامح والتعاطف والاحترام تجاه الآخرين.

تضمنت الورشة أنشطة تفاعلية وتمرينات عملية لتطبيق مفاهيم التعاون، مثل العمل الجماعي وحل المشكلات المشتركة. كما تم تسليط الضوء على أمثلة حية للتعاون الناجح، سواء في الحياة الشخصية أو المهنية.

شارك المشاركون بنشاط في المناقشات والتبادلات الثقافية، حيث تم تشجيعهم على مشاركة تجاربهم الشخصية وأفكارهم حول كيفية تحقيق التعاون وحب الآخرين في حياتهم اليومية.

تمتع المشاركون بالفرصة للتعرف على أشخاص جدد وتوسيع شبكة علاقاتهم، حيث أدركوا أهمية بناء علاقات صادقة ومتبادلة مع الآخرين.

في النهاية، تركت الورشة أثرًا إيجابيًا على المشاركين، حيث أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية التعاون ومحبة الآخرين في حياتهم. تعلموا كيفية التفكير الإيجابي والتعامل بصورة إيجابية مع الآخرين، وأصبحوا أكثر قدرةً على بناء علاقات صحية ومثمرة مع محيطهم.

من المهم أن نواصل تنظيم مثل هذه الورش والأنشطة التعليمية الأخرى لتشجيع قيمة التعاون ومحبة الآخرين في مجتمعنا. فالتعاون وحب الآخرين هما الأساس لبناء عالم أفضل وتحقيق التقدم والنجاح.

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد

جانب من ورشة حكي بالوادي الجديد